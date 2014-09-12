В Одессе будут показывать антивоенный видеоролик «Молитва за Украину»

В Одессе создали и будут показывать антивоенный видеоролик «Молитва за Украину».

Как передает корреспондент УНИАН, данный видеоролик разослала всем региональным СМИ пресс-служба Одесской областной государственной администрации с просьбой транслировать его несколько раз в день.

Как пояснили в пресс-службе, это вызвано сложной, нестабильной общественно-политической ситуацией в стране, сложившейся в результате событий на востоке Украины.

Видео длится чуть больше одной минуты, начинается и заканчивается фразой: «Господи, спаси и сохрани Украину!». В самом видео короткие сюжеты, как за Украину молятся разные люди и священнослужители различных религий: католики, христиане, иудеи, мусульмане. Люди просят мира. Рефреном проходит идея «хватит слез и крови, мы не заслужили это», просьба к Всевышнему «не оставить Украину в беде».

Звучит текст: «Мы все непохожи друг на друга. Возраст, привычки, достаток, жизненный опыт – все это отличает нас друг от друга. Мы обращаемся к Богу каждый по-своему. Но нас объединяет одна мечта: мы желаем Украине мира...»