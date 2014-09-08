В Киеве 9 сентября почтут память жертв принудительных депортаций

Украинский институт национальной памяти призывает почтить 9 сентября память жертв принудительных депортаций.

В мероприятии примут участие священники Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской греко-католической церкви, председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, председатель Киевского общества депортированных украинцев «Холмщина» Степан Романюк, председатель Общества «Лемковщина» Михаил Мациевский, члены обществ депортированных украинцев, политики, общественные деятели.

Акция посвящена 70-й годовщине подписания договора между коммунистическими режимами СССР и Польши об обмене населением, сообщается на сайте Украинского института национальной памяти.

Начнется мероприятие в 18.00 возле Памятного креста жертвам сталинских репрессий 30-50-х годов («Октябрьский дворец»).

Как напоминают историки, «в результате договора между СССР и Польшей более миллиона украинцев и поляков были лишены жилья. В частности, в 1944-1947 годах из своих исконных земель Лемковщины, Холмщины, Надсянья, расположенных на территории современной Польши, в УССР было выселено 123 000 украинских семей, почти 500 тысяч человек. Выселение сопровождались неприкрытым насилием, издевательствами, террором. Завершением принудительных депортаций украинцев на территории Польши стала печально известная операция «Висла», во время которой в 1947 году более 120 000 украинцев были депортированы на северо-запад Польши».