В Чернигове в ноябре состоится международная конференция «Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей»

Международная научная конференция «Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей» состоится 28-29 ноября в Чернигове.

Форум посвящен 1000-летию древнерусского монашества на Афоне и 220-летию преставления преп. Паисия Величковского (+28 ноября 1794 г.), - сообщает «Русский Афон».

Инициатором конференции выступил Международный институт афонского наследия в Украине совместно с Черниговским национальным педагогическим университетом им. Т.Г. Шевченко и Афонским информационным порталом«Afonit.Info» (www.afonit.info).

В составе соорганизаторов конференции также выступают Институт литературы им. Т. Г. Шевченко НАН Украины, Кафедра ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных традиций, специфике их культур и межрелигиозного диалога, Центр византийской истории и цивилизации, Коллеж де Франс (Париж, Франция), Международное общество «Друзья Афона» («Friends of Mount Athos», Оксфорд, Великобритания), Ассоциация «Insieme per Athos» («Вместе ради Афона», Италия), Центр исследований истории религии и Церкви (Чернигов, Украина), Богословско-исторический научно-исследовательский центр (Ужгород, Украина).

Как отмечают организаторы, международная конференция призвана стать площадкой для обмена опытом, системного и разностороннего обсуждения, изучения и популяризации наследия, истории и роли влияния Афона на развитие духовности, культуры, философии, искусства и литературы народов Центрально-Восточной Европы, значения Афона и его наследия в межкультурном и внутрирелигиозном диалоге в данном регионе (Греция, Украина, Белоруссия, Россия, Болгария, Сербия, Македония, Молдова, Румыния, Грузия, Польша, Литва), а также взаимоотношений и вклада этих стран в общую сокровищницу Афона.

По словам организаторов, проведение конференции в Чернигове выбрано не случайно, поскольку именно с Черниговщины был родом первоначальник древнерусского монашества преп. Антоний Печерский, принесший его 1000 лет назад со Святой Горы Афон в земли Киевской Руси. Именно в Чернигове им были обустроены по афонскому уставу Болдиногорский Богородичный печерский монастырь (Антониевы пещеры) и Елецкий Свято-Успенский монастырь.

Многие столетия древние обители Чернигова служили своеобразным духовным центром и связующим звеном между Святой Горой Афон и Киевской Русью, содействуя распространению православного монашества, афонского наследия и духовного просвещения по всей Руси. С Черниговщиной тесно связано и начало подвижнического пути преп. Паисия Величковского (+28 ноября 1794 г.), 220 лет со дня смерти которого исполняется в этом году. Поэтому не случайно открытие конференции состоится именно 28 ноября, в день памяти этого выдающегося афонского подвижника, церковно-культурного деятеля и писателя, оставившего неизгладимый след в духовности и культуре Украины, Греции, России, Румынии и Молдовы.

На конференции предполагается обсудить: влияние Афона на развитие духовности, монашества и культуры на Руси, а также среди народов Центрально-Восточной Европы; Афон и пещерные монастыри в Восточной Европе: история, археология, духовные традиции; афонский исихазм в культуре и духовности народов Центрально-Восточной Европы; афонские обители: Ксилургу и Свято-Пантелеимонов монастырь, Ильинский и Андреевский скиты; славянские обители на Афоне и их взаимоотношения с внешним миром; влияние афонского монашества и его наследия в Украине в XIV – XX вв.; преп. Паисий Величковский и его наследие; афонские традиции в архитектуре, иконописи и прикладном искусстве народов Центрально-Восточной Европы; вклад афонских славянских скрипториев в развитие славянской книжности; подворья афонских обителей в Одессе в XIХ – XX вв.; бывшие афонские монахи – новомученики, пострадавшие за веру в годы атеистических гонений в СССР.

В программе конференции также предусмотрена 30 ноября экскурсия по историческим местам и святыням древнего Чернигова.

По результатам работы планируется издание научного сборника материалов конференции.

В работе конференции предусматривается очное и заочное участие.

Электронный адрес оргкомитета: afon@afonit.info (Международный институт афонского наследия в Украине).

Для участия в конференции необходимо прислать до 31 октября заявку с указанием темы доклада и сведениями об авторе (фамилия, имя, отчество, научная степень, ученое звание, духовный сан, место работы, адрес, домашний или мобильный телефон, электронный адрес и т.п.).