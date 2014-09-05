Христианские церкви Днепропетровщины готовят к отправке в зону АТО 25 капелланов-волонтеров

Христианские церкви Днепропетровщины к отправке в зону АТО готовят 25 капелланов-волонтеров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации со ссылкой на итоги форума «Вектор солидарности», который прошел в Днепропетровске при участии Совета христианских церквей, представителей военных, Штаба национальной защиты области и волонтеров.

Сейчас некоторые батальоны в зоне АТО уже имеют своих капелланов. Совет христианских церквей продолжает развитие этого движения и инициирует законодательное укрепление капелланства на государственном уровне.

«Капеллан - это и священник, и психолог, и медицинский работник. Он может оказывать первую медицинскую помощь, сопровождать раненых. Капелланы помогают военным в зоне АТО преодолеть психологические травмы, пережить сложную ситуацию и решить возможные внутренние конфликты», - цитирует пресс-служба главу общественной организации «Украинское капелланство» Валерия Труфанова.

Также Совет христианских церквей сообщил, что волонтеры церквей обеспечивают раненых воинов АТО и переселенцев продуктами питания, лекарствами и одеждой. Священнослужители посещают раненых в больницах Днепропетровщины.