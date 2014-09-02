Во Львове в 2015 году продолжат реставрировать Армянский собор

В следующем году в рамках реализации украинско-польского проекта «Сохранение общего культурного наследия» продолжат реставрационные работы в Армянском соборе во Львове.

Об этом говорится в сообщении управления охраны исторической среды Львовского городского совета, сообщает Рису со ссылкой на Zaхіd.net.

«Сейчас завершен 8-й этап работ по реставрации полихромии в Армянском кафедральном соборе и уже запланировали на 2015 год реставрацию на последнем прясле северной стены, а также проработку программы для реставрации потолка и купола», - рассказала начальник управления охраны исторической среды ЛГА Лилия Онищенко.

Также, по ее словам, в 2014 году проведены исследовательские работы колонны святого Христофора, что в Армянском дворике. Следующий этап - планирование и проведение собственно реставрации.