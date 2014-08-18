Во Львове на Международном книжном форуме отметят 440 лет со дня издания «Апостола» Иваном Федоровым

Львове 11-14 сентября состоится Международный книжный форум, на котором отметят 440 лет со дня издания Иваном Федоровым «Апостола» и «Букваря». Также в этом году на Форуме будут отмечаться даты: 200-летие Тараса Шевченко, 150-летие Михаила Коцюбинского.

Как сообщили УНИАН организаторы Форума издателей, на нынешнем книжном фестивале запланировано 700 мероприятий с участием 200 издательств и 300 авторов из 23 стран мира.

На Форум издателей прибудут 317 авторов из Украины, Австрии, Австралии, Албании, Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Грузии, Италии, Исландии, Канады, Македонии, Германии, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, России, Сербии, Словакии, США, Венгрии, Финляндии, Хорватии, Швейцарии, Швеции, Чехии.