В Николаеве этой ночью неизвестные подожгли две церкви УПЦ бутылками с зажигательной смесью

Сотрудники милиции Николаева расследуют поджоги Свято-Симеоновского собора и Свято-Сергиевского храма Украинской Православной Церкви, совершенные неизвестными.

Как сообщили УНИАН в группе связей с общественностью управления милиции Николаева, оба поджога были совершены неизвестными ночью 15 августа.

Так, в 03.30 на телефонную спецлинию «102» поступило сообщение от настоятеля Свято-Симеоновского собора по пр. Ленина о том, что неизвестные бросили две бутылки с зажигательной смесью. Одна из них попала на крышу, другая - на забор. Возгорание им удалось потушить собственными силами.

”Уже через 30 минут аналогичное сообщение поступило от женщины, жительницы Ленинского района, которая сообщила, что видит в окно своей квартиры, как горит здание Свято-Сергиевского храма по ул. Васляева. На момент прибытия сотрудников ГУ ГСЧС в Николаевской области очаг возгорания уже почти погас”, - сказано в сообщении.

От брошенной неизвестными лицами бутылки с зажигательной смесью в храме разбилось стекло.

По указанным адресам выехали следственно-оперативные группы Заводского и Ленинского райотделов милиции Николаева. С целью установления обстоятельств событий правоохранители опросили работников церквей и жителей близлежащих домов. С мест событий изъяты осколки стеклянных бутылок и направлены на проведение соответствующей экспертизы.

По данным фактам начаты уголовные производства по ст. 194 УК Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

В настоящее время сотрудники милиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данных преступлений.