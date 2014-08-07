В Москве пройдет международный фестиваль в защиту семейных ценностей «За жизнь-2014»
15:36, 07 августа 2014Общество
27
11-13 августа в Москве пройдет Международный фестиваль социальных технологий в защиту семейных ценностей «За жизнь-2014».
Цели фестиваля: поддержка института семьи, преодоление демографического кризиса, оказание помощи беременным.
Основные темы мероприятия - борьба с абортами и развитие добровольческого движения и благотворительности.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter