Помощь беженцам с Востока Украины в Москве оказывает Православная служба помощи «Милосердие»

За месяц специалисты православной службы помощи «Милосердие» оказали помощь 136 беженцам, прибывающим в Москву с Юго-Востока Украины.

"Большинство приезжают семьями, с маленькими детьми" , — рассказывает руководитель проектов помощи бездомным православной службы помощи "Милосердие" Роман Скоросов.

В службе также отмечают, что, если еще в июне обращения от беженцев были единичными, то в июле сформировался плотный поток людей.

Практически всем прибывающих в Москву служба «Милосердие» приобретает билеты в другие регионы страны, где они смогут устроиться хотя бы временно. Прибывающие беженцы, как правило, не имеют средств на покупку билетов.

В июле 88 человек были отправлены службой «Милосердие» в другие области, где их ждали родственники или друзья. 25 беженцам помогли добраться в пункты временного размещения, где прибывающим из Украины оказывается вся необходимая помощь. В июле на покупку билетов беженцам службой «Милосердие» было потрачено 193 926 рублей.

Милосердие.ru