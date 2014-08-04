Правозащитники говорят о давлении на УПЦ КП в Крыму

Правозащитники констатируют, что в Крыму оказывается давление на Украинскую Православную Церковь Киевского патриархата.

На пресс-конференции в УНИАН председатель Крымской полевой миссии по правам человека Андрей Юров (Россия) сказал, УПЦ КП в Крыму чувствует постоянное давление.

Правозащитник привел примеры морального давления, проведения пикетов и митингов возле штаб-квартиры архиепископа УПЦ Киевского патриархата Климента, а также сообщил о проблемах с перезаключением договоров аренды для большей части церквей.

”Несколько священников по разным причинам, в том числе по причине морального давления, вынуждены были покинуть территорию Крыма”, - сказал Юров.

*** Крымская полевая миссия – совместная инициатива российских и украинских правозащитных организаций, которая начала работу на полуострове с 5 марта 2014 года.