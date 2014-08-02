В Киево-Печерском заповеднике действует выставка к 150-летию Ивана Ижакевича

Выставка «ХУДОЖНИК ИВАН ИЖАКЕВИЧ: ...хочу быть полезным Лавре» открылась по случаю 150-летия со дня рождения художника в кельях соборных старцев (корпус № 4) Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

На выставке представлено более 120 оригинальных и копийных экспонатов, рассказывающих о творческом пути Народного художника Украины Ивана Сидоровича Ижакевича (1864-1962 гг.).

В выставочном проекте принимают участие ведущие научные и культурные учреждения Украины: Национальный музей истории Украины, Национальный художественный музей Украины, Музей семьи Шереметьевых, Институт рукописи Национальной библиотеки Украины имени Вернадского, Государственный архив-музей литературы и искусства Украины, Национальная историческая библиотека Украины.

В истории украинской культуры достойное место принадлежит известному художнику Ивану Ижакевичу - живописцу, графику, педагогу. С его именем связана целая эпоха в отечественном изобразительном искусстве. Многогранный талант Ивана Ижакевича созрел на лаврской почве, ведь с Киево-Печерской лаврой связаны важные периоды его жизненного и творческого пути. Здесь, в лаврской живописной школе, он учился и именно в двух лаврских храмах - Трапезной палате с церковью иВсехсвятской церкви - сохранились крупные и наиболее совершенные ансамбли монументальной живописи, в создании которых принимал участие Иван Сидорович.

На выставке можно ознакомиться с различными сторонами изобразительного искусства Ижакевича - его этюдами, эскизами оформления церковных интерьеров, иллюстрациями, живописными станковыми произведениями, копиями фрагментов известных монументальных росписей.

Ивана Ижакевича считают одним из лучших иллюстраторов произведений Тараса Шевченко, в частности «Кобзаря». На выставке демонстрируются иллюстрации к поэзиям Шевченко, а также произведениям украинских писателей Ивана Франко, Григория Квитки-Основьяненко, Ивана Котляревского и других. Эти рисунки можно увидеть в виде подготовительных эскизов и тем самым познакомиться с одним из этапов процесса работы художника над книгой.

Также в экспозиции можно увидеть оригиналы иллюстраций Ижакевича, выполненные в технике масляной живописи, для печатных выпусков журнала «Нива», с которым художник сотрудничал почти 30 лет. Это оригинальные сюжеты из средневековой истории и жанровые сцены, созданные в конце XIX - начале ХХ в. - «Кий, Щек, Хорив и сестра их Лыбидь», «Сельский двор».

В экспозиции также представлены этюды и картины, которые раскрывают еще одну грань творческой натуры Ижакевича - его талант пейзажиста. Среди них «Флигели Киево-Печерской лавры» 1905-1906 гг., «Киево-Печерская лавра» 1913 г.

На выставке можно ознакомиться с редкими фотографиями и документами, которые освещают разные периоды жизненного и творческого пути Ивана Ижакевича. А также увидеть его «Автопортрет» 1905 г., где мастер изобразил себя в момент сосредоточенного и вдохновенного труда, и мемориальные вещи Ижакевича: мольберт, палитру с красками, кисти, придающие «эффект присутствия» художника.

В экспозиции представлен вклад Ивана Ижакевича в Успенский собор Киево-Печерской лавры -фелонь из парчи, подаренная бывшим лаврским живописцем, учеником и учителем иконописной школы Лавры, дорогой его сердцу обители в 1912 году.

Выставка можно осмотреть с 27 июня 2014 года ежедневно с 9.00 до 18.00 в корпусе № 4 (келиисоборных старцев) Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Сайт Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника