Православные Вашингтона собрали помощь для беженцев с Востока Украины

Прихожане русского православного храма Святого Иоанна Предтечи в Вашингтоне собрали несколько тысяч долларов в помощь беженцам с Востока Украины.

По словам настоятеля собора протоиерея Виктора Потапова, к нему через знакомых обратились учредители одного из детских фондов в центральной части Украины.

«Чтобы быть политкорректным, я решил поделить сумму пополам, и одну часть направить в Украину, а другую — в Россию, поскольку беженцы находятся и там, и там, и помощь нужна всем», — рассказал священник.

По его словам, ранее аналогичным образом прихожане храма откликнулись на события в Южной Осетии в 2008 году, когда средства были перечислены и в эту республику, и в один из женских монастырей в Грузии, где принимали беженцев.

"Правмир"