В Тернополе открыли выставку чудотворных икон Пресвятой Богородицы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, выставка чудотворных икон Тернопольщины «Горнусь до Тебе, Мати Божа» приурочена ко Дню Крещения Киевской Руси. Одновременно, отмечают организаторы выставки, такая экспозиция является актуальной во время военных действий в Украине.

«Испокон веков иконы символизировали защиту. У них просили покровительства, когда приходил враг. Их опеки и покровительства просим и сегодня. В то время, когда оккупанты посягают на нашу свободу, иметь такую духовную помощь очень важно», - сказала во время открытия выставки заместитель председателя облгосадминистрации Наталья Михно.

В экспозиции представлена 21 чудотворная икона с изображением Пресвятой Богородицы.

«Мы не случайно открыли эту выставку, ведь на Тернопольщине случалось едва ли не больше всего явлений Богородицы», - отметил один из организаторов выставки, исполнительный директор ОО «Гуртом» Игорь Ковалик.

По его данным, с сентября выставку планируют представить в учебных заведениях области.

К этому времени она будет действовать в помещении областного архива.