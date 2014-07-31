В Черкассах СБУ передала в музей конфискованные старинные иконы

В Черкассах сотрудники СБУ на этой неделе передали в государственный музейный фонд Черкасского областного краеведческого музея конфискованные у контрабандиста три старинные иконы ХVIII века.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-группе УСБУ в Черкасской области, в апреле во время прохождения таможенного поста «Горностаевка» Черниговской таможни железнодорожного транспорта сообщением «Киев-Минск» правоохранители выявили и изъяли в дорожной сумке черкасчанина незадекларированный пакет со старинными иконами ХVIII века. Контрабандист, который пытался вывезти в Республику Беларусь предметы старины, был задержан.

Согласно заключению искусствоведческой экспертизы иконы «Божья Мать с младенцем», «Святая Елена и Мария Магдалина» и «Господь Вседержитель» являются культурными ценностями.

На этой неделе вступил в силу приговор Сосновского районного суда г. Черкассы в отношении черкасчанина, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (законченное покушение на совершение контрабанды) Уголовного кодекса Украины и ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года с конфискацией предметов контрабанды.