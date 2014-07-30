Подземный монастырь под Харьковом станет объектом туризма

В Харьковской области появится новый объект туризма — трехуровневый подземный монастырь в Валковском районе. Об этом рассказал начальник Департамента культуры и туризма Харьковской облгосадминистрации Олег Яцына.

«Этот монастырь построили в начале XVIII столетия. Мы планируем сделать из него одну из жемчужин Слобожанщины. Монастырь был раскопан «черными археологами» еще в 1980-х годах. Потом о нем забыли, и буквально несколько лет назад произошло его, как бы, второе открытие», — цитирует его Status Quo.

Яцына отметил, что когда монастырь заработает как объект туризма, посетители смогут спуститься в него и увидеть вырезанные в глине полуколонны, места, где монахи жили и молились.

Правмир