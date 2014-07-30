В Горловке Богоявленский собор стал бомбоубежищем

Богоявленский кафедральный собор Горловки стал бомбоубежищем.

Об этом сообщается на сайте Горловской и Славянской епархии.

С 21 июля Горловка ежедневно подвергается артиллерийским обстрелам. С 27 июля снаряды взрываются не только на окраинах, но и в центре города. Жители центра имеют возможность укрыться в нижнем храме Богоявленского кафедрального собора. Он открыт круглые сутки. В храме есть вода, хлеб, печенье.

По словам настоятеля собора протоиерея Александра Пеканова, в храме постоянно находится около 400 человек, из них примерно 50 — дети. Количество людей меняется в зависимости от интенсивности обстрела и времени суток.

27 июля в 12:35 из тяжёлой артиллерии был обстрелян центр Горловки. В результате погибло 13 человек, среди них — два ребенка (1 годик и 5 лет). Множество людей получили ранения разной степени тяжести.

По словам протоиерея Давида Соломонишвили, настоятеля храма святого великомученика Пантелеимона, находящегося на территории 2-й городской больницы, больница подверглась массированному обстрелу из «Градов». Два снаряда разорвались на территории 2-й горбольницы. Один — прямо перед входом в приёмное отделение главного корпуса больницы, второй - всего в двух шагах от крыльца роддома, однако не разорвался.

Как рассказал священник, пострадал и сам храм, рядом с которым упал снаряд. Частично повреждён фасад храма со стороны алтарной части и каменная церковная ограда, в храме выбиты стёкла. Взрывной волной выбило двери колокольни. Один из осколков снаряда попал в алтарь. К счастью, в этом случае обошлось без человеческих жертв.

В Горловке имеются разрушения жилых домов и административных зданий, разрушены дороги и трамвайные пути.

28 июля, в праздник Крещения Руси, около 10 утра центр Горловки вновь попал под артиллерийский обстрел. Один снаряд разорвался на территории Горловского епархиального управления.

29 июля под удар попали центр города и микрорайон «Строитель», где снаряды разорвались рядом с деревянным Благовещенским храмом и детской площадкой. На автобусной остановке неподалёку тяжело ранена женщина.

По материалу "Правмир"