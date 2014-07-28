На территории Левашовского мемориала жертв репрессий в Санкт-Петербурге откроют памятник участникам Первой мировой, расстрелянным в 20-е - 30-е годы XX века.

«Их уничтожали как «бывших людей», их убивали за то, что они сражались «в царской армии», за царские награды — их боевые ордена, полученные за подвиги на «империалистической войне». На самом деле, эти люди просто исполняли свой воинский долг», — говорит координатор проекта Марина Лобанова.

Церемония открытия памятника состоится 10 августа, в 14:30.

Инициаторами установки памятника стали Центр «Возвращенные имена» при РНБ (издатель «Ленинградского мартиролога») и Движение «Белое Дело» (поиск и восстановление могил участников Первой мировой).

"Правмир"