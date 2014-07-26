Во Львове пройдут памятные мероприятия, посвященные 12-й годовщине Скниловской трагедии

Во Львове 27 июля состоятся памятные мероприятия, посвященные 12-й годовщине Скниловской трагедии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, поминальное Богослужение начнется в 9.30 в часовне всех Святых украинского народа возле Скниловского аэродрома (ул. Авиационная, 1).

Возглавит Богослужение митрофорный протоиерей о. Ярослав Дуда, областной декан (благочинный) Львовско-Сокальской епархии. Сослужить будут митрофорный протоиерей о. Ярослав Хомин, который закладывал камень часовни всех Святых украинского народа сразу после трагедии, и иерей Василий Горгут, который опекает семьи погибших во время авиашоу.

«Нужно в первую очередь отдать дань памяти погибшим, помолиться за тех, кто отошел в результате этой катастрофы, а это 77 невинно убиенных. Но важна также молитвенная поддержка тех, кто остался после трагедии, потерял родных и близких», - отметил о. Василий Горгут.

После завершения Божественной Литургии состоится парастас. А затем родне и близкие погибших отправятся пешим ходом к памятному знаку, установленному на аэродроме на месте трагедии. В 12.45, во время падения самолета, там начнется поминальная Лития.

Справка УНИАН. Трагедия произошла 27 июля 2002 года на Скниловском аэродроме во время демонстрации фигуры высшего пилотажа, когда внезапно самолет Су-27 спикировал на людей. В результате авиакатастрофы погибли 77 человек, среди них 28 несовершеннолетних, пострадали более 300 человек. Падение истребителя в толпу мирных людей во Львове было признано одной из самых масштабных мировых катастроф за время проведения авиационных шоу.