В Дальних пещерах Киево-Печерской лавры обнаружено неизвестное захоронение

Во время проведения ремонтно-реставрационных работ в подземной церкви Рождества Христова в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры, строителями случайно было открыто неизвестное ранее захоронение.

Захоронение было обнаружено в локуле - сводчатой нише в стене, предназначенной для погребения.

По информации сотрудников заповедника - заведующего сектором археологии Сергея Балакина и заместителя начальника отдела Ярослава Литвиненко, захоронение находится в южной стене храма, на высоте 1,95 м от его современного пола.

В результате обследования археологами заповедника были установлены размеры захоронения: длина – 0,7 м, ширина – 0,45 м, а максимальная высота – 0,3 м.

В полости локулы находились останки человеческого скелета в неанатомическом порядке. По мнению специалистов это является признаком перезахоронения.

Во время осмотра в захоронении зафиксированы фрагменты обуви усопшего (кожаные тапочки со шнуровкой) и фрагмент плетеного креста-параманда.

Также в локуле обнаружен обломок керамической плитки, полностью покрытой ярко зеленой глазурью, которую предварительно можно датировать XVII-XVIII вв. Возможно, указанная плитка в этом захоронении появилась случайно, а, возможно, является фрагментом его разбитой заслонки.

Найденное в локуле захоронение имеет прямые аналоги в соответствующих погребальных памятниках Дальних и Ближних пещер Киево-Печерской лавры. По мнению исследователей, оно могло быть осуществлено после 1620 г.

По завершению исследований останки из захоронения были возвращены в локулу.

По предположению археологов, упомянутое захоронение вряд ли является единичным и поэтому дальнейшие ремонтные работы в храме требуют постоянного археологического надзора.

"Русский Афон"