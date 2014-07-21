В Тернопольской области в кювет съехал микроавтобус с паломниками из Зарваницы

В Тернопольской области в кювет съехал микроавтобус с шестнадцатью паломниками из Зарваницы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, инцидент произошел сегодня вблизи Бережан.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса задремал за рулем, и допустил съезд автобуса с паломниками с метрового обрыва в кювет.

Сообщение о пострадавших в результате аварии правоохранителям поступило от медицинского персонала районной больницы. Туда с разными травмами были доставлены трое пострадавших, в частности, две несовершеннолетние жительницы села Волица, получившие тяжелые ушибы и раны ног, и водитель микроавтобуса.

Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Как сообщал УНИАН, 19-20 июля в Марийском центре в Зарванице проходило Всеукраинское богомолье, которое собрало около 30 тысяч паломников.