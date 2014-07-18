Киевляне принесли цветы и свечи к посольству Нидерландов (фоторепортаж)

Киевляне принесли цветы и свечи к посольству Нидерландов в Киеве.

17 июля, через несколько часов после трагедии с Боингом 777 люди начали собираться у посольства Нидерландов в Киеве.

Они принесли цветы, свечи, мягкие игрушки.

Самолет Боинг 777 малайзийских авиалиний сбили в районе города Торез Донецкой области.

Пассажирский самолет следовал из Амстердама в Малайзию.

На борту находилось 280 пассажиров и 15 членов экипажа.

Фото Владимира Гонтара / УНИАН