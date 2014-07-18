Киевляне принесли цветы и свечи к посольству Нидерландов (фоторепортаж)
11:50, 18 июля 2014Общество
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Киевляне принесли цветы и свечи к посольству Нидерландов в Киеве.
17 июля, через несколько часов после трагедии с Боингом 777 люди начали собираться у посольства Нидерландов в Киеве.
Они принесли цветы, свечи, мягкие игрушки.
Самолет Боинг 777 малайзийских авиалиний сбили в районе города Торез Донецкой области.
Пассажирский самолет следовал из Амстердама в Малайзию.
На борту находилось 280 пассажиров и 15 членов экипажа.
Фото Владимира Гонтара / УНИАН
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