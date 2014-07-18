Львовяне несут к Консульству Королевства Нидерланды цветы и зажигают лампадки

С вечера 17 июля к почетному Консульству Королевства Нидерланды во Львове по ул. Академика Сахарова приходят десятки львовян, которые под окнами амбассады кладут букеты цветов, детские игрушки и зажигают свечи и лампадки.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня утром к Почетному Консульству Королевства Нидерланды во Львове приходят львовяне, они выражают соболезнования семьям и близким погибших в теракте, который 17 июля произошел в небе над Донетчиной.

В Консульстве также отметили, что в настоящее время рассматривается вопрос открытия в Консульстве траурной книги.

Как сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит боевиками вероятно с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту находилось 280 пассажиров и 15 членов экипажа.