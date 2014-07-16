Киевляне возложили цветы у посольства РФ в память о погибших в московском метро

17:29, 16 июля 2014
Общество
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Киевляне возложили у стен посольства России в Украине цветы, зажгли свечи в память о погибших в катастрофе в московском метро. 

Цветы в память о погибших в московском метро люди оставляют на заборе возле посольства РФ.

Киевлене оставлили записки с соболезнованиями.

Во вторник, 15 июля, в результате трагедии в Москве погибло 22 человека, около 160 человек ранено. 

Фото Виктора Ковальчука, УНИАН.

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