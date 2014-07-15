16 июля в Москве объявлен траур по погибшим из-за аварии в метро

О траурной дате сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

Сергей Собянин также отметил, что после расследования происшествия в московском метро последуют увольнения и уголовные дела в отношении виновных в этом ЧП, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«После самого тщательного расследования последуют не только увольнения, но и уголовные дела», — сказал мэр столицы.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования всем родным и близким погибших в аварии в московском метро.

Патриарх совершит литию по погибшим в результате ЧП, сообщил РИА Новости руководитель патриаршей пресс-службы диакон Александр Волков.

«Святейший патриарх Кирилл возносит свои молитвы об упокоении погибших и скорейшем выздоровлении всех пострадавших в аварии. Ожидается, что сегодня в течение дня патриарх Кирилл совершит в храме в своей резиденции в Даниловском монастыре литию по погибшим», — сказал отец Александр Волков.

Утром, 15 июля, в Москве в столичном метро на перегоне «Парк Победы» — «Славянский бульвар» после резкой остановки поезда три вагона сошли с рельсов. По последним данным, 19 человек погибли, более 120 госпитализированы.

По материалам "Правмир"