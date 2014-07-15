В Симферополе установят скульптурную композицию по мотивам жизни Сергия Радонежского

В Симферополе 18 июля на территории парка имени Рериха состоится открытие скульптурной композиции «Беседа», посвященной 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.

Об этом сообщают "Новости Крыма" со ссылкой на организатора мероприятия, руководителя Крымского отделения центра Рерихов Ларина Кудряшова.

Скульптурная композиция является составной частью «Российского уголка» на территории парка Рериха. Сам парк поделен на небольшие участки, представляющие ландшафтную архитектуру России, Индии, Китая, Греции, Египта и Крыма. В каждом из них высажены характерные для этих территорий растения. На сегодняшний день их более 700 видов.

Вся скульптурная композиция выполнена российским скульптором Алексеем Леоновым и украинским скульптором Владимиром Шевченко по мотивам жизни Преподобного Сергия Радонежкого с использованием элементов русской архитектуры XIV века.

Как сообщал "УНИАН-Религии", в день города Симферополя на перекрестке улиц Карла Маркса и Жуковского открыли памятник святому преподобному Сергию Радонежскому.

В 2014 году исполняется 700 лет со дня рождения великого подвижника веры и православного угодника преподобного Сергия Радонежского.