В Митрополичьем саду Киево-Печерского заповедника работают археологи

В июле проводятся разведывательные археологические исследования на территории Митрополичьего сада Киево-Печерской лавры.

В раскопках принимают участие сотрудники сектора археологии Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника и студенты Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Несмотря на многолетние археологические исследования территории лавры, это первые археологические исследования за последние десять лет, имеющие не охранно-спасательный, а исключительно научно-исследовательский характер.

Цель исследований 2014 года - локализация траншей и шурфов археологических исследований, которые были проведены в 1951 году В.Богусевичем и в 1961 году С.Килиевич, а также фиксация выявленных объектов монументальной архитектуры и жилищно-хозяйственных комплексов XII-XIV вв.

Одной из основных задач разведки является локализация древнерусской линии ограждения Киево-Печерской обители. Предполагается проведение археологического мониторинга территории Митрополичьего сада, шурфование для диагностирования состояния южной стены времен гетмана Ивана Мазепы и пр.

По результатам археологических разведочных работ 2014 года будут определены планы археологических исследований территории Киево-Печерской лавры на последующие годы, сообщает сайт Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.