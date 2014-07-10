Режиссер фильма «Чужой» экранизирует историю царя Давида

Режиссер Ридли Скотт, в копилке которого картины «Чужой», «Гладиатор» и «Прометей», займется экранизацией библейской истории о царе Давиде. Сюжет держат в секрете, но, вероятно, новый фильм будет повествовать о жизни Давида после поединка с Голиафом, сообщает Variety. Кинопроизводство возьмут на себя студия 20th Century Fox и компания Chernin Entertainment.

Сценарий ленты напишет Джонатан Строукс, наиболее известной работой которого является драма «Гринго», вышедшая в 2012 году. Сроки начала и завершения съемок, а также дата релиза пока неизвестны.

Не уточняется также, займет ли Скотт режиссерское кресло или выступит только в качестве продюсера. Сейчас он работает сразу над тремя фильмами: сиквелом «Прометея», «Марсианином» и картиной о футболе, поэтому если 20th Century Fox предложит постановку «Давида» самому Скотту, то съемки придется на некоторое время отложить.

Голливуд в последние несколько лет проявляет большой интерес к библейским историям, делая на их основе крупнобюджетные блокбастеры. К примеру, фильм «Ной» Даррена Аронофски, выпущенный в 2014 году, собрал в мировом прокате больше 350 миллионов долларов. Ридли Скотт готовит к выходу еще один библейский фильм о Моисее «Исход: Боги и короли», который должен появиться на большом экране 20 декабря 2014 года. Роль Моисея исполнит Кристиан Бейл.

История царя Давида несколько раз экранизировалась. В 1985 году вышла одноименная полнометражная картина Брюса Бересфорда. В 1997 и 2012 годах библейский персонаж становился героем сериалов, а в 2005 году — анимационного фильма.

"Седмица"