В Киеве сегодня состоится молитва «За мир в Украине и мире»

Молитва «За мир в Украине и мире» состоится сегодня, в четверг, 10 июля в 19.00, в Киеве, в Соборе Св. Александра. Ее организатором выступает Сообщество Святого Эгидия.

«Молитва за мир» — специальная молитва, которую собирает Сообщество Святого Эгидия, раз в месяц в тех, городах где оно присутствует. На молитве мы молимся за мир в странах, где люди гибнут от войны, насилия, преследований. Сейчас в мире происходит двадцать конфликтов, которые ежедневно уносят жизни у людей. О многих из них не упоминают в прессе, но они есть", — говорится в сообщении организаторов.

Участники молитвы особенно молятся о мире в Украине. Чтобы люди перестали гибнуть.

«Война — мать бедности». Раны, нанесенные войной, нужно лечить. Нужны политические, социальные решения, но боль в сердце нужно лечить любовью, нежностью, молитвой", — отмечают организаторы молитвы.

Молитва за мир объединяет разных людей. На молитве проповедовали о. Георгий Коваленко, пресс-секретарь УПЦ, в. Виталий Безшкурий, настоятель собора св. Александра, пастор Ральф Хаска из Лютеранской церкви. В этот раз комментировать Священное писание будет о. Игорь Шабан, глава Комиссии УГКЦ по содействию единству между христианами.

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