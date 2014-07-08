Жительница Краматорска пыталась вывезти из Украины ларец со святыней
14:37, 08 июля 2014Общество
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В пункте пропуска «Гоптовка» пограничники Харьковского отряда и работники таможни во время осмотра автомобиля «Мерседес», на котором следовал в Россию наш соотечественник с пассажиром - жительницей Краматорска, обнаружили 45 старинных книг и 5 икон.
Об этом сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.
Также среди вещей был найден деревянный ларец «с останками гроба преподобного Амвросия Оптинского».
В отношении гражданки Украины, которая признала себя владелицей этих предметов, составлены админпротоколы. Обнаруженные предметы будут переданы на экспертизу.
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