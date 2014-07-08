В Сергиевом Посаде откроется выставка, посвященная 700-летию Сергия Радонежского

Древние образы, иконы, живопись Виктора Васнецова и Николая Рериха представят 11 июля в Сергиевом Посаде на выставке "И свеча не угасла", посвященной 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, сообщает пресс-служба Минкультуры Московской области.

Экспозиция впервые объединяет произведения XV - начала XXI веков, посвященные преподобному. На выставке представлены иконы, шитье шелком, золотыми и серебряными нитями, книги, документы, макеты-реконструкции, археологические памятники, живопись, графика, произведения художников известных центров народных промыслов.

Среди уникальных экспонатов - один из древнейших образов Святой Троицы начала XV века, иконы, написанные келарем Евстафием Головкиным в XVI веке на доске от гроба преподобного, редкий иконостасный комплекс середины XVI века из Троицкой церкви Свияжска, живописные произведения Виктора Васнецова, Михаила Нестерова, Николая Рериха. Основу выставки составят экспонаты Сергиево-Посадского музея-заповедника.

Помимо этого, здесь будут представлены произведения из собраний музея-заповедника "Абрамцево", Государственного музея истории религии, Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева, Международного центра Рерихов и других.

В Сергиевом Посаде основные юбилейные мероприятия запланированы на 16-18 июля. Ожидается, что их посетят более 100 тыс. человек. Въезд в город для автотранспорта будет закрыт с 15 по 20 июля.

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