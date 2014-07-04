Открылся сайт «Духовное величие Львова»

Управление внутренней политики Львовского горсовета открыло сайт «Духовное величие Львова», который будет отражать яркую и насыщенную жизнь религиозного Львова. Представляя его сегодня на пресс-конференции в мэрии, начальник управления Андрей Сапожников отметил, что проект является межконфессиональным.

По словам редактора сайта Евгения Бойко, все началось со страницы на Фейсбуке, где выставлялись уведомления о религиозных событиях во Львове. А когда внимание к ней значительно возросло, решили создать отдельный сайт.

Сайт состоит из трех блоков: информационного (о существующих конфессиях, контакты храмов и т.п.), информационного (новости и анонсы) и аналитического (интервью, статьи, дискуссии).

На сайте планируют рассказывать о жизни святых, о львовском сакральном наследии, делать обзоры фильмов. Уже сейчас на сайте активно обновляются блоги.

Над сайтом работают молодые журналисты, выпускники ЛНУ им. Франко и УКУ, семинаристы. К сотрудничеству привлечены пресс-службы различных Церквей.

Оценивая перспективы этого проекта, директор Научной библиотеки ЛНУ Василий Кметь сказал, что он должен представить действительно неповторимую львовскую наследство межконфессионального диалога. Ученый привел пример образа Львовской Богородицы, который исторически объединил римо-и греко-католиков, армян и православных. Комментируя это, один из вдохновителей сайта о. Павел Дроздяк, руководитель пресс-службы Львовской архиепархии УГКЦ, сказал, что это пример «единства в разнообразии».

Руководитель пресс-службы Львовской епархии УПЦ КП Лука Карпюк обратил внимание, что преимуществом таких сайтов является возможность в небольшой тематической нише углубиться и качественно освещать религиозную палитру Львова.

Рису