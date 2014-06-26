Сегодня в Киево-Печерском заповеднике откроется выставка известного иконописца

Сегодня в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике начнет работать экспозиция «Художник Иван Ижакевич: "... хочу быть полезным Лавре"», посвященная 150-летию со дня рождения известного народного художника.

Выставка пройдет под патронатом Министерства культуры Украины. Всего будет представлено более 120 экспонатов, в том числе редкие фотографии и документы, освещающие различные периоды жизненного и творческого пути художника. В их сборе поучаствовали как ведущие музейные и библиотечные, так и научные учреждения Киева.

Названием для выставки стала фраза из «Заявления учителя рисования И. С. Ижакевича» на запрос наместника Киево-Печерской Лавры. В тексте говорится: «Учитывая то, что я, как бывший воспитанник лаврской рисовальной школы, хочу в настоящее время со своей стороны быть полезным Лавре в ответ на ее прежние обо мне заботы, согласен вести преподавание ... бесплатно».

Среди экспонатов – фелонь из парчи, подаренная бывшим лаврским живописцем, учеником и учителем иконописной школы Лавры в 1912 году Успенскому собору Киево-Печерской Лавры; иллюстрации к поэзии Тараса Шевченко (созданные в соавторстве с Федором Коновалюком), произведениям Ивана Франко, Григория Квитки-Основьяненко, Ивана Котляревского; «Автопортрет» (1905 г.); ряд этюдов и картин художника, которые отображают его талант пейзажиста: «Флигели Киево-Печерской лавры» (1905–1906 гг.), «Киево-Печерская лавра» (1913) и др.

Можно будет увидеть и личные вещи Ивана Ижакевича – его орудия труда: мольберт, палитру с красками, мастахины, кисти. Они придадут выставке«эффект присутствия» самого художника.

Открытие выставки состоится в 15.00. Приглашаются представители СМИ и все желающие!

Экспозиция будет действовать до 14 сентября.

Телефон для справок: (044) 406-63-25.

Заповедник находится по адресу: г. Киев, ул. Лаврская, 9, корпус 4.

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