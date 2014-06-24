В Киеве завтра состоится презентация и торжественное спецпогашение конверта «Кирилловская церковь»

25 июня в Киеве состоится презентация и торжественное спецгашение конверта «Кирилловская церковь», выпущенного по случаю 80-летия основания Национального заповедника «София Киевская». Тираж конверта, созданного художницей Натальей Михайличенко, составляет 87 000 экземпляров. Событие состоится в музее «Дом митрополита» на территории Национального заповедника «София Киевская» в 16.00 по адресу: ул. Владимирская, 24. N.sophiakievska.org.

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