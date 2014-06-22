В Харькове, на Мемориале, возле памятного Креста, митрополит Онуфрий отслужил панихиду по погибшим в годы войны

В Харькове возложением цветов к Мемориалу славы почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, в церемонии возложения приняли участие ветераны войны, глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Балута, первый заместитель председателя Харьковского областного совета Елена Олешко, заместитель Харьковского городского председателя Светлана Горбунова-Рубан, представители общественных организаций.

Пройдя от центрального входа на Мемориал к Вечному огню, колонна возложила венки и цветы к монументу Родины-Матери. Павших в годы войны почтили минутой молчания.

По завершении возложения цветов на Мемориале, возле памятного Креста, митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий (УПЦ) вместе со священнослужителями Харькова отслужили панихиду по погибшим.

Справка УНИАН. Харьков - единственный в Украине город, на территории которого в годы войны проходили три оперативно-стратегических операции с участием войск трех фронтов и десяти армий. Активное участие в боях принимали свыше 400 тысяч жителей области. 270 тысяч из них были удостоены боевых наград. 252 харьковчанина стали Героями Советского Союза.

Харьков в результате войны оказался одним из самых разрушенных городов в Европе. Были уничтожены десятки памятников архитектуры, вывезены в Германию многочисленные художественные ценности, в частности картины и гравюры Рубенса, Веласкеса, Дюрера, Ван Дейка из художественного музея.