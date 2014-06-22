В Одессе в День скорби и памяти жертв войны возложили цветы на Аллее славы

В Одессе ко Дню скорби и памяти жертв Великой Отечественной войны на Аллее славы состоялось торжественное возложение венков и цветов.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония состоялась в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко, где расположена Аллея славы.

В мероприятии приняли участие мэр Одессы Геннадий Труханов, председатель Одесского областного совета Николай Тиндюк, представители ветеранских, общественных организаций и другие.

Цветы возложены к подножию монумента Неизвестному матросу, где горит Вечный огонь, и на мемориальные плиты над захоронениями участников обороны и освобождения Одессы. Погибших при приспущенных флагах почтили минутой молчания, состоялся тожественный залп. В церемонии приняли участии курсанты Военной академии и морских учебных заведений.

Вечером у подножия монумента зажгли поминальные свечи, в небо запустили 73 небесных фонарика – по числу лет, прошедших со дня начала Великой Отечественной войны.

Сегодня также во всех храмах совершены заупокойные богослужения о погибших в годы войны.