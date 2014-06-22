В Николаеве во время панихиды по погибшим воинам было собрано 20 тыс грн на лечение раненых бойцов.

Об этом УНИАН сообщил инициатор акции николаевский предприниматель Анатолий Шиянюк.

Сегодня в Кафедральном соборе Касперовской иконы Божьей Матери на ул. Садовой состоялась панихида по воинам, погибшим на востоке страны. Организовали акцию Шиянюк и члены его семьи. Участие в панихиде приняло около 250 человек. Многие из них сделали пожертвования на лечение бойцов, которые находятся в данное время в госпиталях Николаева и Киева.

Как пояснил Шиянюк, он и его близкие выступили организаторами панихиды, во время которой было собрано 20 тыс грн, которые были пересчитаны и переданы главе николаевской ассоциации жен раненых военнослужщих Ольге Малярчук, у которой в Киеве на лечении в отделении реанимации находится муж.

«Неделю назад мы узнали о том, что срочно раненым нужны деньги и организовали панихиду», - сказал Шиянюк.

По его словам, собранные средства затем будут направляться ассоциацией по мере необходимости родным тех военнослужащих, которые проходят сейчас лечение и нуждаются в финансовой поддержке.