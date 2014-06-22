Сегодня, 22 июня, во Львове почтили память невинно убиенных в период Второй мировой войны.

Как передает корреспондент УНИАН, общественные деятели, ветераны национально-освободительной борьбы, политзаключенные, львовяне, руководство города и области сегодня собрались возле памятника Жертвам коммунистических преступлений в центре Львова. К памятнику возложили цветы, после чего священнослужители отслужили панихиду по душам жертв коммунистического и нацистского режимов.

Также на месте памяти погибших украинцев состоялось вече, на котором выступили представители власти и общественные активисты.

Сегодня в городе приспущены государственные флаги, обвитые траурными лентами, отменены развлекательные мероприятия в общественных местах.