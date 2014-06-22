В Сумах почтили память жертв войны

В Сумах по случаю 73-й годовщины начала Великой Отечественной войны представители власти и общественности возложили цветы к Мемориальному комплексу «Вечная слава», памятнику Скорбящей Матери и братской могиле воинов Войска Польского.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в мероприятиях приняли первые руководители областной и городской власти.

«22 июня - День всенародной скорби. Сумщина вместе со всем государством склоняет головы в молчании, чтит память о людях, которые в военное время защищали Родину. Наш народ заплатил слишком высокую цену за Победу. И сегодня, в условиях внешней агрессии и военного противостояния, мы, как никогда, осознаем ценность мира и человеческой жизни», - отметил председатель Сумской облгосадминистрации Владимир Шульга.

Программу памятного дня продолжил тематический концерт в областной филармонии.