В Николаеве почтили память жертв войны

В Николаеве сотни людей пришли к мемориальному комплексу в честь героев-десантников отряда Константина Ольшанского, чтобы почтить память жертв Великой Отечественной войны.

Как передает корреспондент УНИАН, в митинге в годовщину начала войны приняли участие ветераны, представители местных властей, военнослужащие и другие.

”Я призываю опомниться всех, кто забыл, что наши прадеды, деды, отцы, плечом к плечу добывали нам мир и победу. Мы должны помнить, что все мы - николаевцы и не делить друг друга на хороших и плохих. И упаси Бог думать о каком-то применении любой силы друг к другу”, - сказал в своем выступлении мэр города Юрий Гранатуров.

Николаевцы почтили память погибших во время войны минутой молчания.

Митинг завершился возложением цветов к Вечному огню и мемориальному комплексу в честь героев-ольшанцев, а также оружейным залпом.