В Тернополе открыли выставку сакрального искусства «Народная икона Подолья»

В Тернополе открыли внеплановую выставку сакрального искусства «Народная икона Подолья».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, коллекцию народного искусства собрал хмельничанин Александр Чернов.

«В этом году мы просто почувствовали, что такая выставка необходима. Она не была запланирована. Я думаю, что сейчас многие из нас нуждаются в духовной поддержке и, надеюсь, что вот эта выставка ее даст тем, кто придет сюда пообщаться с этими образцами народного творчества», - отметила во время открытия супруга коллекционера, директор Хмельницкого областного художественного музея Лариса Чернова.

Актуальность выставки отметил и глава облгосадминистрации Олег Сиротюк.

«Мы благодарны, что вы к нам приехали и надеемся, что тысячи тернополян и гостей нашей области смогут посетить ее, потому что это - наши корни, наша традиция. Это то, что должно быть в нашей жизни», - сказал Сиротюк.

Выставка продлится в выставочном зале Тернопольского областного краеведческого музея до сентября.