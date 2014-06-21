В Славянске обстреляли кафедральный собор, несмотря на недельное перемирие

Несмотря на объявленное 20 июня президентом Украины Петром Порошенко недельное перемирие в «зоне АТО», 21 июня снова был обстрелян Александро-Невский кафедральный собор в Славянске.

Об этом сообщается на сайте Горловской и Славянской епархии УПЦ со ссылкой на благочинного округа протоиерея Николая Фоменко.

«Приблизительно в 11 часов дня начались залпы с горы Карачун. Несколько снарядов были направлены на железнодорожный вокзал. Один из них пролетел через территорию Александро-Невского кафедрального собора и ударил в пятиэтажный дом за собором. В доме пробило большое отверстие, сорвало балкон. Осколки повредили алтарную стену. В храме от взрывной волны выпали витражи, разбиты окна. Само здание цело», — рассказал священник.

По его словам, обстрел начался вечером 20 июня и продолжился ночью, бои велись в Славянске и за его пределами.

«Военные действия у нас не прекращались. Идёт наступление, начались ближние бои. Нацгвардия живой силой подступает к городу, в итоге завязываются сражения. Как уже упоминалось, за собором и вокруг него нет блокпостов и штабов ополченцев. Почему стреляют в эту сторону — вопрос не ко мне. Расстреливают жилые кварталы, частный сектор. Такое впечатление, что идёт запугивание людей, сеется паника. Конечно, у горожан растёт не только страх, но и раздражение», — сказал отец Николай.

Напомним, что это уже шестой случай стрельбы по храмам Славянска. 26 мая при обстреле микрорайона Артема нацгвардией от взрыва мины погибла женщина, находившаяся возле храма Державной иконы Божией Матери. Сам храм тоже пострадал. Осколками от мины были выбиты стекла, повреждена одна сторона фасада и разрушена церковная ограда. В праздник Троицы обстрелу подвергся Свято-Духовский храм, расположенный в центре города.

В ночь на 16 июня под обстрел попал храм святого Серафима Саровского, расположенный в Черевковке. Полностью разрушена сторожка и трапезная. В тот же день вечером украинской армией были обстреляны Александро-Невский кафедральный собор Славянска и прилегающая территория.

19 июня мишенью стал Воскресенский храм, построенный в XVIII веке. В результате обстрела убит сторож.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко отдал приказ о прекращении огня на востоке государства, который продлится с 22:00 20 июня до 10:00 27 июня.

Порошенко призвал всех поддержать действия, направленные на мирное урегулирование ситуации на востоке государства. Вместе с тем, Президент подчеркнул, что «в случае, если будет совершено вооруженное нападение на украинские подразделения или мирное население, наши военные будут открывать огонь».