Отец Федор Конюхов планирует кругосветные путешествия на яхте, воздушном шаре и погружение в Марианскую впадину

Путешественник Федор Конюхов планирует три новые экспедиции: кругосветные путешествия на яхте и воздушном шаре и погружение в Марианскую впадину.

О своих планах Федор Конюхов рассказал в штаб-квартире Русского географического общества.

На будущее лето Федор Конюхов запланировал кругосветный беспосадочный перелет на воздушном шаре: он бросает вызов рекорду американца Стива Фоссета, установленному в 2002 году. Как и Фоссет, Конюхов стартует и финиширует в пустынях Австралии. Он преодолеет 33 тыс. км и постарается максимально сократить двухнедельный срок.

Также путешественник намерен принять участие в регате на кубок Жюля Верна и пройти без остановки на парусной килевой яхте вокруг света. Пока это никому не удавалось, но в настоящее время спортсмены многих стран строят яхты для взятия этого рубежа.

Третья идея Федора Конюхова — погружение на батискафе в самое глубокое место Мирового океана — Марианскую впадину, глубина которой превышает 11 тыс. м. В этой экспедиции Федора Конюхова собирается сопровождать известный путешественник, полярник и парламентарий Артур Чилингаров, а третье место в батискафе предназначено для ученого.

Недавно священник и путешественник Федор Конюхов пересек Тихий океан на весельной лодке в одиночку и без заходов в порты за 160 дней при плане в 200 дней.

ИТАР-ТАСС