В Украине впервые выступит скрипачка с мировым именем Чжоу Цянь

23 июня в 19.00 в Днепропетровском академическом театре русской драмы им. М. Горького состоится концерт музыкально-культурологического проекта «Место встречи – Остров классики».

Гостья этой встречи – скрипачка Чжоу Цянь (Сингапур). В Укриане скрипачка выступает впервые по специальному приглашению организаторов проекта.

Вместе с Академическим симфоническим оркестром Днепропетровской областной филармонии (главный дирижер – заслуженного деятеля искусств Украины Натальи Пономарчук) она исполнит увертюру «Эгмонт» Л.В.Бетховена и «Концерт для скрипки ре-минор» Й. Брамса.

Режиссер музыкального проекта – заслуженный работник культуры Украины протоиерей Игорь Собко. Ведущие – Анна Регульская и протоиерей Георгий Скубак.

Начало концерта – 19:00. Вход – по пригласительным билетам.

Пригласительные билеты можно получить в центре православной культуры «Лествица», ул. Шевченко, 23.

Телефон: (056) 744-78-78. E-mail: info@lestvitsa.dp.ua

В этот же день, 23 июня в 13.00 в синем зале театра им. Горького состоится пресс-конференция с маэстро Чжоу Цянь и организаторами проекта.

В ней примут участие:

Главный дирижер, заслуженный деятель искусств Украины – Наталия Пономарчук

Режиссер музыкального проекта «Остров Классики», заслуженный работник культуры Украины – протоиерей Игорь Собко

Меценат проекта – Андрей Шипко

Маэстро – Чжоу Цянь (скрипка, Сингапур)

Вы также сможете увидеть и услышать уникальный инструмент – скрипку мастера Гваденини XVIII в.

Аккредитация СМИ будет проходить с 16 по 20 июня.

Возможно индивидуальное интервью с госпожой Чжоу Цянь.

Контакты для аккредитации: info@lestvitsa.dp.ua, (056) 744-78-78.

Моб.тел: (099) 538-65-64, Юлия Сендзюк, пресс-секретарь ЦПК «Лествица»

Пресс-служба Днепропетровской епархии УПЦ