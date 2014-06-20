В Украине впервые выступит скрипачка с мировым именем Чжоу Цянь
23 июня в 19.00 в Днепропетровском академическом театре русской драмы им. М. Горького состоится концерт музыкально-культурологического проекта «Место встречи – Остров классики».
Гостья этой встречи – скрипачка Чжоу Цянь (Сингапур). В Укриане скрипачка выступает впервые по специальному приглашению организаторов проекта.
Вместе с Академическим симфоническим оркестром Днепропетровской областной филармонии (главный дирижер – заслуженного деятеля искусств Украины Натальи Пономарчук) она исполнит увертюру «Эгмонт» Л.В.Бетховена и «Концерт для скрипки ре-минор» Й. Брамса.
Режиссер музыкального проекта – заслуженный работник культуры Украины протоиерей Игорь Собко. Ведущие – Анна Регульская и протоиерей Георгий Скубак.
Начало концерта – 19:00. Вход – по пригласительным билетам.
Пригласительные билеты можно получить в центре православной культуры «Лествица», ул. Шевченко, 23.
Телефон: (056) 744-78-78. E-mail: info@lestvitsa.dp.ua
В этот же день, 23 июня в 13.00 в синем зале театра им. Горького состоится пресс-конференция с маэстро Чжоу Цянь и организаторами проекта.
В ней примут участие:
Главный дирижер, заслуженный деятель искусств Украины – Наталия Пономарчук
Режиссер музыкального проекта «Остров Классики», заслуженный работник культуры Украины – протоиерей Игорь Собко
Меценат проекта – Андрей Шипко
Маэстро – Чжоу Цянь (скрипка, Сингапур)
Вы также сможете увидеть и услышать уникальный инструмент – скрипку мастера Гваденини XVIII в.
Аккредитация СМИ будет проходить с 16 по 20 июня.
Возможно индивидуальное интервью с госпожой Чжоу Цянь.
Контакты для аккредитации: info@lestvitsa.dp.ua, (056) 744-78-78.
Моб.тел: (099) 538-65-64, Юлия Сендзюк, пресс-секретарь ЦПК «Лествица»
Пресс-служба Днепропетровской епархии УПЦ