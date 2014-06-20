Миссионерская комиссия РПЦ предлагает продлить украинцам право на пребывание в России

Глава Миссионерской комиссии при Епархиальном совете г. Москвы иеромонах Димитрий (Першин) предложил пролонгировать трудовым мигрантам из Украины право временного пребывания на территории России.

Об этом иеромонах Дмитрий (Першин) заявил на круглом столе в Общественной палате РФ.

«Сколь бы сложные проблемы ни приходилось решать государству, абсолютно недопустимо угрожать, запугивать и расчеловечивать людей иной нации, языка или культуры, втаптывая их в образ врага», — сказал глава Миссионерской комиссии.

Согласно закону, вступившему в силу 1 января 2014 года, граждане Украины, въезжая в Россию без визы, могут непрерывно пребывать и трудиться на ее территории в течение 90 дней, и в ближайшее время сотни тысяч человек «обречены выехать в зону неопределенности, чреватой для них весьма серьезными рисками».

«В ситуации, когда мы видим, что в ряде стран людей подвергают дискриминации, а нередко и террору, лишь потому, что кого-то не устраивают их взгляды, язык или культурная идентичность, Россия призвана явить миру подлинную заботу обо всех, кто в ней трудится и живет, и прежде всего, — помочь нашим братьям с Украины, находящимся в статусе временного пребывания в России», — добавил иеромонах Дмитрий (Першин).

"Правмир"