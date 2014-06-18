В Днепропетровск в Центр для беженцев прибыли жители из Славянска и Краматорска

Первая группа эвакуированных жителей из Славянска и Краматорска прибыла в Центр временного пребывания беженцев с детьми 11 июня, сообщает официальный сайт епархии. Большую часть прибывших составляют женщины и дети: всего 47 человек, из них – половина детей, в том числе 10 малышей возрастом до 3-х лет.

Центр организован по благословению митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея общиной Архангело-Михайловского храма села Волосское Днепропетровского районного благочиния в рамках миссии «Церковь – детям» совместно с Благотворительным Фондом «Помогаем».

«Наша миссия – вывезти деток из зоны боевых действий и не допустить их участия в вооруженном конфликте, даже как наблюдателей», – говорит глава наблюдательного совета БФ «Помогаем» священник Андрей Пинчук.

Узнав о том, что жители городов Славянска и Краматорска ищут способы эвакуироваться в мирные населенные пункты, Фонд «Помогаем» и Миссия «Церковь – детям» собрали группу волонтеров, которые сумели за пять дней организовать места для временного размещения 100 человек.

Центр временного пребывания беженцев с детьми функционирует на базе школы с. Волосское Днепропетровской области. Учебные классы стали комнатами для временного проживания беженцев с востока Украины. В комнатах по 10 кроватей, заселяют несколько семей в каждую комнату. Мамы с детьми, бабушки, дедушки, папы, хотя мужчин здесь всего лишь несколько человек – в основном пожилые, или те, кто уже пострадал во время вооруженного противостояния в мятежных городах, или не имеет документов, чтобы своим ходом безопасно выехать в спокойные районы.

Группа беженцев прибыла в лагерь вечером, после регистрации и ужина людей расселили по комнатам. Впервые за последние дни они смогли почувствовать себя в безопасности и спать на чистой постели, а не на чемоданах на вокзале в ожидании хоть какой-то возможности выбраться из охваченных боями городов.

Правда, на некоторых спокойная обстановка действует по-другому: после перенесенного стресса проявляются нарушения физического и психического состояния здоровья. Одного ребенка врачи с простудой забрали в больницу, а одному мужчине понадобилась помощь уже не психолога, а психиатра – человек не может отойти от обстрелов, боится попасть в заточение и продолжает «скрываться» от преследователей.

Понимание ситуации в Славянске и Краматорске приходит постепенно, с прибытием новых беженцев. Рассказы прибывших не оставляют и доли сомнений, что такой Центр нужен. Люди неохотно говорят о том, что было, но боятся даже думать о том, что будет. Главные вопросы здесь: «на сколько это затянется?», «долго ли мы будем здесь жить?», «куда нам потом?», «где искать работу?», «сможем ли мы вернуться в свои дома?», «кто заберет наших стариков и мужей?», «живы ли они?».

Добровольцы Центра постоянно держат связь с аналогичными волонтерскими группами в других городах.

Волонтеры ищут возможность не только разместить вынужденных переселенцев в Центре, но и максимально устроить в семьи. Они забирают с вокзалов тех, кто самостоятельно сумел добраться в Днепропетровск. Много неравнодушных людей предлагают свою помощь, берут беженцев в свои дома, предоставляют для размещения свои свободные квартиры. Таким образом, в семьи удалось разместить уже 5 семей, всего это 19 человек. Об этих людях уже будут заботиться принимающие семьи, а волонтеры Центра будут оказывать помощь по мере необходимости в вопросах оформления документов и пособий, психологической поддержки, предоставлять гуманитарную помощь.

Для тех, кто остается в Центре, организован не только быт, но и программа, которая призвана занять детей, чтобы дать возможность родителям спокойно оформить документы, решить другие насущные проблемы или просто отдохнуть. Волонтеры играют с детьми, рисуют, проводят активные игры на свежем воздухе. В качестве отвлекающего средства используют мультики – их здесь заготовлено на многие часы бесконечного просмотра.

Вообще, все, что происходит – это результат слаженной ответственных добровольцев, которые решительно принялись за реализацию такой важной гуманитарной миссии.

«Я поздним вечером забирала женщину с сыном-подростком с вокзала и отвозила в лагерь для беженцев. По дороге пришлось заехать домой, привести женщину в чувство, поскольку она находилась в жутком стрессе, на глазах постоянно слезы. У нее в Славянске остался муж и пожилой отец. Женщина переживает за них. Удалось отпоить ее чаем, накормить бутербродами и немного успокоить. Аргументом стало то, что вы живы, муж и отец тоже живы, есть с ними связь, а муж сейчас не волнуется за вас, он спокоен, что жена и сын в безопасности», – говорит волонтер Ирина.

Центр временного приема беженцев с детьми готов принять столько, сколько будет необходимо, по крайней мере, добровольцы постараются сделать все возможное, чтобы помочь людям эвакуироваться и наладить мирную жизнь.

На сегодняшний день в Центре есть все необходимое. Как только прибывает новая группа беженцев, обновляются и нужды, список которых опубликован здесь, и все неравнодушные люди могут оказать помощь вынужденным переселенцам, передав продукты питания и необходимые вещи в офис Фонда «Помогаем».

День закончен. Волонтеры почти в полночь разъезжаются по домам, а беженцы остаются на новом месте. С какими мыслями они засыпают, догадаться не трудно.

Утром должна прибыть еще одна группа, а за ней – еще одна. Поскольку лагерь может вместить не более 100 человек, необходимо оперативно решить, куда и как расселить людей. Поэтому если вы можете приютить кого-то из беженцев, - сообщите, пожалуйста, нам по телефонам (056) 732-48-07, 732-48-09, +380 67 632 69 19.

"Православие в Украине"