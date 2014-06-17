В Херсоне неизвестные сожгли временную деревянную часовню УПЦ

Неизвестные злоумышленники в ночь на 17 июня подожгли деревянную часовню прп. Варсонофия Херсонского исповедника УПЦ, установленную в парковой зоне несколько лет назад.

Как передает корреспондент УНИАН, херсонская милиция начала расследование по факту поджога часовни.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований информации по ч.2 стр 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Производство находится в ведении Днепровского районного отдела УМВД Украины в Херсонской области.