В Херсоне неизвестные сожгли временную деревянную часовню УПЦ
19:42, 17 июня 2014Общество
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Неизвестные злоумышленники в ночь на 17 июня подожгли деревянную часовню прп. Варсонофия Херсонского исповедника УПЦ, установленную в парковой зоне несколько лет назад.
Как передает корреспондент УНИАН, херсонская милиция начала расследование по факту поджога часовни.
Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований информации по ч.2 стр 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Производство находится в ведении Днепровского районного отдела УМВД Украины в Херсонской области.
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