Киево-Могилянская академия открыла сертификатную программу «Общее богословие»

В 2014/2015 учебном году в Национальном университете «Киево-Могилянская академия» открывается сертификатная программа «Общее богословие».

Программа предусматривает очно-заочную форму обучения. Срок обучения 2 года. Стоимость - 8450 грн. (за весь цикл обучения).

Записаться на сертификатную программу можно, заполнив форму онлайн-регистрации (http://goo.gl/GCUAwq) или на кафедре литературоведения НаУКМА до 27 июня, понедельник, четверг, пятница с 15:00 - 17:00, корпус 3, комната 117 (Пелешенко Наталья Ивановна). Тел.: (044) 425 02 64

Запись происходит до 15 сентября 2014 г.

"Религия в Украине"