Разрушение символов и вековых ценностей гибельно для народов, считают в Церкви

Разрушение тех символов и ценностей, на основе которых в течение многих веков формируются и строятся этносы и народы, приводит к разрушению этносов; это же может ожидать и европейские общества в случае их окончательного отказа от традиционных христианских ценностей. Такое мнение высказали представители Русской православной церкви на круглом столе в Торгово-промышленной палате РФ, посвященном духовным символам России.

"Символы, ценности первичны по отношению к созданию и формированию любой нации, любого народа. Если говорить о нашей отечественной истории, то понятно, что без крещения Руси, которое привнесло ценностное основание в жизнь русского этноса, о развитии этого этноса в том виде, в котором он за века сформировался, было бы говорить совершенно невозможно", — сказал руководитель информационно-аналитического управления синодального информационного отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

"Что считать символом и насколько он должен отражать существующую реальность?.. Если, скажем, говорить о Европе, если мы обратимся к швейцарскому флагу, к кресту — это не "перекрестие дорог" или что-то подобное, — это самый настоящий христианский крест, который попал в геральдическую символику этого государства по воле христианского населения этой страны", — сказал представитель синодального отдела.

Христианский крест, продолжил Кипшидзе, остается на флаге Швейцарии, в то же время "в этой стране сейчас существуют такие явления, — вполне признаваемые законом, — которые, мягко говоря, не очень соответствуют христианской совести". "Я говорю, прежде всего, о признании гомосексуальных браков, о легализации эвтаназии и всех этих вещах, которые совершенно несовместимы с крестом и швейцарским флагом", — отметил эксперт.

"И мне кажется, этого стоит опасаться больше всего: когда под символами, которые олицетворяют определенные ценности — христианские для Европы, прежде всего, — происходят вещи, которые к христианству, к ценностному наследию христианства не имеют никакого отношения. Чем больше этот разрыв, тем ближе общество к какому-то, простите, коллапсу", — считает Кипшидзе.

В свою очередь ректор Института экспертизы образовательных программ и государственно-конфессиональных отношений игумен Киприан (Ященко) добавляет, что, наряду с главными, "непреложными ценостями", имеющими вековую основу, в обществе могут возникать и существовать другие приоритеты, "сиюминутные" или "пятиминутные" ценности. Однако они не должны вступать в прямое противоречие и конфликт с традиционными ценностями – тогда общество будет поступательно развиваться.

По материалу РИА Новости