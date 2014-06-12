В Киеве в Зверинецком монастыре проходят бесплатные курсы для пострадавших от сект

В столице появились курсы по борьбе... с так называемыми апокалиптическими сектами. Таких, говорят специалисты, в связи с нестабильностью в стране сейчас много. При этом служители нетрадиционных культов нынче вербуют людей в больницах и торгуют кремами, якобы сделанными на святой воде, сообщает газета «Вести».

Отныне каждый вторник в Зверинецком монастыре на Выдубичах проходят бесплатные курсы для зависимых от сект. Причем не только обычных, но и апокалиптических. «Сейчас в Киеве активизировались именно такого рода секты. Они противопоставляют свой уютный мир военным заварушкам, экономическому спаду. Оказывают помощь тем, кто не может справиться с нервными срывами, таким образом завлекая их к себе», — рассказывает нам автор курсов отец Хризостом (Грищенко).

Он говорит, что вывел из сект порядка 300 человек, но уверяет: с новыми сектантами справиться труднее всего. «Легче всего переубедить людей, принадлежащих к традиционным сектам. Сложнее работать с теми, кто попадает под влияние тоталитарных культов. Там ведется строгий контроль за жизнью адепта. Например, один парень не имел права встретиться с девушкой наедине. За ним всегда ходил наставник, который слушал, о чем пара беседовала, следил, куда ходила», — рассказывает отец Хризостом.

Еще многим адептам дают определенные задания: например, нужно какое-то количество времени выстоять на улице с журналами или ходить по квартирам, или звонить по телефону. Если адепты не отрабатывают, на них оказывают моральное давление: выставляют перед сотоварищами, делают выговоры. Некоторые жалуются, что у них выманивали имущество.

Новых адептов нынче вербуют в больницах. Сектанты одеваются так, чтобы их нельзя было сразу отличить от сотрудников медучреждений. «Пришла в киевскую больницу №5 в Святошинском районе проведать дедушку после операции. В палате обнаружила двух дам за 50. Они были в бахилах, одна — в белом халате, а вторая — в «пижаме» хирурга. Женщины заставляли дедушку молиться, узнали, как его зовут, расспросили про болезни. Оказалось, что это представительницы одной нетрадиционной церкви. Я начала возмущаться, попросила женщин покинуть палату, но они вели себя довольно нагло и не хотели уходить», — рассказывает киевлянка Ольга.

Похожая история произошла с Верой Судаковой, когда она лежала в БСП на левом берегу: «Мужчина пытался продать за 60 грн крем на основе живой воды, приносил религиозные журналы, предлагал молиться». Главврачи больниц уверили нас, что сектантов в медучреждения не пускают. Эксперты утверждают, что их проводят нередко санитарки, которые также являются прихожанками той или иной церкви. «Людей в тяжелом состоянии легче обработать, — объясняет такую навязчивость сектантов в медучреждениях религиовед Владимир Рогатин. — Удачная операция может интерпретироваться ими как благодатное влияние молитв. Внушаемые пациенты — потенциальные жертвы подобных сект».