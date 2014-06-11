В России снимут фильм о великом хирурге и святителе Луке

Российские документалисты приступили к съемкам фильма о выдающемся хирурге, святителе, архиепископе Симферопольском и Крымском Луке (Войно-Ясенецком) в связи с возросшим интересом в обществе к личности этого человека, сообщила автор будущей картины Татьяна Сорокина.

Память святителя Луки (Войно-Ясенецкого) Русская православная церковь отмечает в среду, 11 июня.

"Мы по крупицам собираем сейчас информацию, так как прошло уже много лет со дня смерти святителя, и люди, которые его знали, уже сами в очень преклонном возрасте. Собираем свидетельства тех людей, которые или работали с ним, или, может быть, у него лечились", — сказала Сорокина.

По словам автора фильма, для нее святитель-хирург Лука это "не просто человек, который проповедовал, а который много перенес благодаря своей вере, не сломался и многих спас — в прямом и переносном смысле, и продолжает спасать и сейчас, уже после своей смерти". Медицинские труды Войно-Ясенецкого для многих врачей-хирургов продолжают оставаться настольной книгой, добавила собеседник агентства.

В пример Сорокина привела историю 90-летнего ветерана из Тамбова, тяжело раненного во время Великой Отечественной войны, которому святитель Лука сохранил жизнь, сделав сложнейшую операцию.

"Этот человек жив именно благодаря Войно-Ясенецкому. Ему раздавило грудь осколками танкового снаряда, его уже посчитали как человека, спасти которого невозможно, погрузили в эшелон и отвезли в Тамбов. И там Войно-Ясенецкий сделал ему металлические ребра, стянул грудную клетку с помощью каких-то магнитов. В общем, с этими металлическими ребрами он живет до сих пор. Женился на санитарке, которая помогала святителю-хирургу", — рассказала Сорокина.

Она выразила надежду на то, что в будущем в Москву и другие города России будут привезены на поклонение из Свято-Троицкого собора Симферополя мощи святого, и к этому событию можно было бы приурочить и выход фильма (он будет показан в эфире "Первого канала"). Ранее тот же авторский коллектив из телекомпании "Око" создал фильмы "Святые XX века", "Дары волхвов. Путь в Россию", "Храм Гроба Господня".

Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий, 1877-1961) — хирург и духовный писатель, с мая 1946 года был архиепископом Симферопольским и Крымским, лауреат Сталинской премии по медицине. Был несколько раз арестован. За свою жизнь побывал во многих городах России и Украины. Канонизирован в сонме новомучеников и исповедников Российских в 2000 году.

РИА Новости